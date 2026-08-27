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Почему старшеклассникам важно хорошо знать русский язык

Почему старшеклассникам важно хорошо знать русский язык

ООО ТьюторОнлайн, ИНН 7751192740, ID a-36485F7NfYUJCUneVdxBpfixT Русский язык будущими «технарями» нередко воспринимается как второстепенная дисциплина, которую достаточно просто сдать на минимальный балл.

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