Юная и прекрасная: 25 редких фото Софи Марсо из 1980-х

Юная красотка Софи Марсо как будто отправляет нас в путешествие во времени. Давайте отправимся в начало 80-х, когда никому не известная школьница из парижского предместья появилась на обложках журналов по всему миру.
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