С Сирией только начинается

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В диком животном мире не умеют контролировать рождаемость контрацептивами , не умеют делать аборты… В дикой природе рождаемость контролируется ПОСЛЕ рождения посредством гибели слабых организмов… Некоторые отсталые *южные* этносы , не умеющие контролировать рождаемость ,отличаются высокой биологической плодовитостью… Это создает переизбыток населения в нищих странах , где жизненных благ на всех не хватает… Отсюда - высокая агрессивность и воинственность этих народов… Эти народы постоянно воюют , любят войны , неся огромные потери от своей агрессивности… Но… Эти войны , высокая смертность , на самом деле, - отложенные … аборты ПОСЛЕ рождения …Тех , кому не хватает жизненных благ в нищей стране.
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