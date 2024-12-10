С Сирией только начинается

ВА

Владимир Акулов

В диком животном мире не умеют контролировать рождаемость контрацептивами , не умеют делать аборты… В дикой природе рождаемость контролируется ПОСЛЕ рождения посредством гибели слабых организмов… Некоторые отсталые *южные* этносы , не умеющие контролировать рождаемость ,отличаются высокой биологической плодовитостью… Это создает переизбыток населения в нищих странах , где жизненных благ на всех не хватает… Отсюда - высокая агрессивность и воинственность этих народов… Эти народы постоянно воюют , любят войны , неся огромные потери от своей агрессивности… Но… Эти войны , высокая смертность , на самом деле, - отложенные … аборты ПОСЛЕ рождения …Тех , кому не хватает жизненных благ в нищей стране.