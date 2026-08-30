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Жители Исландии выступили против переговоров о вступлении в ЕС по итогам референдума

Жители Исландии выступили против переговоров о вступлении в ЕС по итогам референдума

В Исландии состоялся референдум о возобновлении переговоров по вопросу вступления страны в Евросоюз. По окончательным данным, 52,8% участников голосования высказались против возобновления переговоров, 47,2% – за.

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