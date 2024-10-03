22-летний водитель «Инфинити» задержан. Из больницы он уехал к себе домой в Красносельский район, где его и обнаружили по утро 3 октября сотрудники полиции.
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22-летний водитель «Инфинити» задержан. Из больницы он уехал к себе домой в Красносельский район, где его и обнаружили по утро 3 октября сотрудники полиции.