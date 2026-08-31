В Крыму задержали двух подозреваемых в работе на спецслужбы Украины

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма 1968 и 1974 годов рождения, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
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