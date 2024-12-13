Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Есипов признал вину

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, в отношении которого расследуется уголовное дело о поставке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил РФ, признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
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