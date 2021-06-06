В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в Тольятти организованно мероприятие «Звездное лето»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в Тольятти организованно мероприятие «Звездное лето»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти Татьяной Штангрет, администрацией города, провели детское мероприятие – «Звездное лето».

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