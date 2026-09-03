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Крымская газета

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На опорах троллейбусной сети в центре Симферополя наведут порядок

На опорах троллейбусной сети в центре Симферополя наведут порядок

В Симферополе начнут инвентаризацию воздушно-кабельных линий на опорах контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

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