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Моуринью после первого поражения «Реала» в сезоне: «Команда провела отличный матч. Мы полностью доминировали»

Моуринью после первого поражения «Реала» в сезоне: «Команда провела отличный матч. Мы полностью доминировали»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в 4-м туре Ла Лиги.

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