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UFC 304: Эдвардс против Мухаммада, Аспиналл против Блейдса и другие бои

В Манчестере (Великобритания) прошла церемония взвешивания перед UFC 304. В главном событии турнира состоится титульный поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом (22-3) и Белалом Мухаммадом (23-3).

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