Миссия НАТО в Косово готова вмешаться в ситуацию на границе

Международные силы под руководством НАТО (KFOR), которые отвечают за обеспечение безопасности в самопровозглашенном Косово, готовы вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в в случае угрозы стабильности региона, говорится в заявлении, распространенном организацией «KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой», — подчеркивается в сообщении.
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