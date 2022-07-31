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Миссия НАТО в Косово готова вмешаться в ситуацию на границе

Миссия НАТО в Косово готова вмешаться в ситуацию на границе

Международные силы под руководством НАТО (KFOR), которые отвечают за обеспечение безопасности в самопровозглашенном Косово, готовы вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в в случае угрозы стабильности региона, говорится в заявлении, распространенном организацией «KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой», — подчеркивается в сообщении.

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