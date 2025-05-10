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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» планирует задействовать Беллингема в центре полузащиты в следующем сезоне (Marca)

«Реал» планирует задействовать Беллингема в центре полузащиты в следующем сезоне (Marca)

Как сообщает Marca, спортивное руководство «Реала» видит в 21-летнем игроке центрального полузащитника и планирует задействовать его в этой роли в следующем сезоне.

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