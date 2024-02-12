Врач Алексеева рассказала, как защитить организм при атмосферном давлении

Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварения, с невротическими расстройствами и болезнями суставов находятся в группе риска из-за аномально высокого атмосферного давления в столице.
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