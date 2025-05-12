Сегодня профессиональный праздник у тех, кого мы чаще всего зовём не по имени, а просто: «Сестра!» — и в этом слове столько доверия и надежды.
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Сегодня профессиональный праздник у тех, кого мы чаще всего зовём не по имени, а просто: «Сестра!» — и в этом слове столько доверия и надежды.