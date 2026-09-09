Воронежский девелопер Хамин вступился за владельца сети фастфуда, которому грозит 7 лет

Известный воронежский предприниматель Евгений Хамин (глава ГК «Хамина», сити-парк «Град», город-спутник «Солнечный») публично поддержал владельца сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина, которому грозит реальный срок по делу о покушении на дачу взятки 250 тысяч рублей ныне осужденным руководителям Коминтерновской управы Бавыкину и Васьковой за помощь в победе на выборах 2020 года.
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