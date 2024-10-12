Гендиректор Wildberries обвинила бывшего мужа в многомиллиардной краже

Глава Wildberries Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в краже 37 миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии