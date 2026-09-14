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В Букингемском дворце при реставрации нашли артефакты XIX и XX веков

В Букингемском дворце при реставрации нашли артефакты XIX и XX веков

Во время реставрации в Букингемском дворце, которая идет с 2017 года, в конструкциях здания нашли множество предметов XIX и XX веков, в том числе обувь, посуду, газетные вырезки и копию официального документа.

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