Зинэтула Билялетдинов: У меня было 3 кита в «Ак Барсе» – Шаймиев, Минниханов, Тахаутдинов

Завтра легенда «Ак Барса» и всего российского хоккея Зинэтула Билялетдинов отметит 70-летний юбилей. В эксклюзивном интервью «Татар-информу» великий тренер оценивает пройденный путь, рецензирует нынешнее состояние казанской команды и рассказывает, каким был в молодости Александр Овечкин, который вот-вот побьет «вечный» рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.