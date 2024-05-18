Полицейские нашли на шее убитой 8-летней девочки в Ростовской области пакет

На шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Об этом сообщил РЕН ТВ. Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия.
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