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Полицейские нашли на шее убитой 8-летней девочки в Ростовской области пакет

Полицейские нашли на шее убитой 8-летней девочки в Ростовской области пакет

На шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки обнаружили пакет. Об этом сообщил РЕН ТВ. Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия.

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