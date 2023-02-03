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Тарасенко не думает об обмене: «Я сосредоточен на играх. Чемпионский сезон «Сент-Луиса» – пример того, что все можно изменить»

Владимир Тарасенко сказал, что не беспокоится из-за слухов о возможном обмене.  31-летний нападающий «Сент-Луиса» летом может стать неограниченно свободным агентом.

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