КВАДРАТУРА КРУГА «Мирный план» внезапно усох на 70 процентов. Автор плана – просроченный президент – внезапно передумал побеждать Россию, и оставил только три второстепенных пункта: продовольственная безопасность, свобода судоходства и атомная безопасность.
Рожки да ножки от «формулы мира»
Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Какая нахрен свобода судоходства? Лишать надо хохлов выходов к морю. Если очень надо - пускай новое море копают. Им не впервой.
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23 час.
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