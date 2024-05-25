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Рожки да ножки от «формулы мира»

Рожки да ножки от «формулы мира»

КВАДРАТУРА  КРУГА «Мирный план» внезапно усох на 70 процентов. Автор плана – просроченный президент – внезапно передумал побеждать Россию, и оставил только три второстепенных пункта: продовольственная безопасность, свобода судоходства и атомная безопасность.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Какая нахрен свобода судоходства? Лишать надо хохлов выходов к морю. Если очень надо - пускай новое море копают. Им не впервой.
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