«Зеленые» раскритиковали блокаду запрета ножей со стороны СвДП

Свободная демократическая партия Германии должна отказаться от своей блокадной позиции в отношении реформы оружейного законодательства, 13 августа заявила член партии «Зеленые» Ирен Михалич в интервью газете Funke Mediengruppe.
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