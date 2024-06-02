Боксер Бивол нокаутировал Зинада и защитил титулы чемпиона WBA Super и IBO

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в поединке с ливийцем Маликом Зинадом и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма).
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