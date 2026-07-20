Россия Герое Рәсим Баксиков: Хәзрәтләр психологлардан яхшырак

Бүген Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтендә Татарстан Республикасының хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары, Россия Федерациясе Герое Рәсим Баксиков булып китте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии