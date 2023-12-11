Президент Турции Эрдоган пожелал здоровья избитому после матча Суперлиги судье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети прокомментировал факт нападения главы клуба "Анкарагюджю" Фарука Коджа на арбитра Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с "Ризеспором", заявив, что осуждает подобное.