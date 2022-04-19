Сейдахмет о периоде в «Уфе»: «В Уфе менталитет другой, больше русских. Я никого не знал, и они меня, пихали жестко»

Казахстанский полузащитник «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет рассказал о своем периоде в российской «Уфе» и сравнил тот период с настоящим состоянием алматинского клуба - Ты говоришь, что тебе было сложно в «Уфе».
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