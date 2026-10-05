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Царьград

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В Краснодаре отменили сигнал атаки беспилотников, введенный 4 октября

В Краснодаре отменили сигнал атаки беспилотников, введенный 4 октября

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов утром 5 октября объявил об отмене действовавшего с 15:11 предыдущего дня предупреждения об угрозе беспилотников.

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