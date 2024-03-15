Дмитрий Медведев поделился ощущениями от посещения школьного туалета на улице

Зампред Совбеза России призвал "изничтожить стыдобу" с неутепленными уличными туалетами в школах.Тему уличных туалетов Дмитрий Медведев поднял на заседании программной комиссии "Единой России", посвященной реализации поручений Владимира Путина во время ежегодного послания.
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