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Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек 

Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек 

Правящая казахстанская элита всё больше смещается в сторону Запада как экономически, наращивая поставки в ЕС, Великобританию и США и получая инвестиции для добывающего сектора, так и риторически, очерняя советское прошлое и отказываясь от дальнейшей поддержки России.

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