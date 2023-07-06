Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек 

Правящая казахстанская элита всё больше смещается в сторону Запада как экономически, наращивая поставки в ЕС, Великобританию и США и получая инвестиции для добывающего сектора, так и риторически, очерняя советское прошлое и отказываясь от дальнейшей поддержки России.