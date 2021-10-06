ООН: Экономика Афганистана на грани коллапса

Директор Всемирной продовольственной программы ООН по Афганистану Мэри-Эллен Макгроарти заявила, что мировое сообщество должно выделить финансовые средства для Афганистана, так как его экономика находится на грани коллапса.
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