В Альметьевске установили канализационные «ловушки» – видео

Автор: Эльза Кузнецова «Альметьевск-Водоканал» установил специальные «ловушки» на выходе канализационных сетей многоквартирных домов, чтобы задерживать бытовой мусор, который часто становится причиной засоров.
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