Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора

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Vpopov54 Попов

Пора нам расконсервировать свои противо тханковые авиационной бомбы которая находится в обойме по 72 боеприпаса и в свое время штурмовик ил-2 поднимал три таких кассеты по 72 боеприпаса и рассеивал их над Прохоровкой и удар был смертельный и фашистская Армада признала своё сокрушительное поражение в Курской битве именно из-за того