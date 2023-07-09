Десять кассетных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, накроют площадь в 15-20 раз больше, чем такое же количество обычных фугасных снарядов, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора
Комментарии
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Алексей Смирнов
А кто нам не даёт использовать кассетные боеприпасы по Киеву и Львову. например?
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4 час.
VП
Vpopov54 Попов
Пора нам расконсервировать свои противо тханковые авиационной бомбы которая находится в обойме по 72 боеприпаса и в свое время штурмовик ил-2 поднимал три таких кассеты по 72 боеприпаса и рассеивал их над Прохоровкой и удар был смертельный и фашистская Армада признала своё сокрушительное поражение в Курской битве именно из-за того
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4 час.
Владимир Р
Захватить у укров западное оружие, кто его поставил и кто произвел, туда его и отправить по назначению. Думаю тогда охоту помогать поставками оружия у пиндосов и других ... махом отобьет.
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4 час.
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