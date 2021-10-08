На Сахалине продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Человек года"

В Сахалинской области ищут "Человека года — 2021". Областное Министерство государственного управления ведет прием заявок от выдающихся жителей Сахалина и Курильских островов, которые своим трудом и достижениями вносят значительный вклад в развитие региона.
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