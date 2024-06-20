Когда инвестиции в снарядные заводы мгновенно окупаются

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

Шутка, конечно, но как говорится – в каждой шутке. Лёгкие сейсмические толчки зафиксированы на Японских Островах, южной оконечности Корейского полуострова, Восточное побережье США тоже явно потряхивало вчера.