В четверг 22 октября в 19:00 в культурном центре «Салют» на улице Свободы будет особенный танцевальный вечер — концерт с романтичным названием «Дуэт с Мариной».
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