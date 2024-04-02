Относись к окружающим так, как если бы они могли внести тебя в завещание

- Вы в нетрезвом состоянии совершили наезд на человека,сбили женщину!- Товарищ капитан, а в трезвом виде я бы и не смог,честное слово, все-таки жена! 2016 год: Польша требует с Германии компенсацию за оккупацию при наступлении на Россию.