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    Но Барсик молодец. И конспирацию соблюдал на все пять с плюсом!!!! И самое главное - был счастлив!!!!Котэ в купе РЖД
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Относись к окружающим так, как если бы они могли внести тебя в завещание

Относись к окружающим так, как если бы они могли внести тебя в завещание

- Вы в нетрезвом состоянии совершили наезд на человека,сбили женщину!- Товарищ капитан, а в трезвом виде я бы и не смог,честное слово, все-таки жена! 2016 год: Польша требует с Германии компенсацию за оккупацию при наступлении на Россию.

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