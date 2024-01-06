Рамасвами может вывести США из НАТО в случае своей победы на выборах

Возможный кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году он будет стремиться вывести страны из Североатлантического альянса (НАТО).
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