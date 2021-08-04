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В США с борта F-18 испытали ракету, названную в прессе «уничтожителем» ЗРК С-400

В США с борта F-18 испытали ракету, названную в прессе «уничтожителем» ЗРК С-400

В США проведено испытание новейшей ракеты AGM-88G AARGM-ER авиационного базирования. Речь идёт о противорадиолокационной ракете, основными целями которой являются источники радиоизлучения, являющиеся составными частями комплексов и систем противовоздушной-противоракетной обороны.

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