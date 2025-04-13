«Сложное» золото — удвоить

На Амурском гидрометаллургическом комбинате (АГМК) компании «Полиметалл» в городе Амурске Хабаровского края запущен уникальный — единственный в своем роде на территории России — автоклав по извлечению золота из концентратов любой упорности.
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