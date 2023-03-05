Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»

Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»

Бывший сербский футболист Неманя Пейчинович высказался о ситуации в мире. «В европейском спорте всегда была политика, но в этих странах все время говорят наоборот.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх