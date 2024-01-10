Семиклассник из школы №2005 победил в городской олимпиаде для начинающих инженеров

Ученик седьмого класса школы №2005 Илья Малышев стал победителем предпрофессиональной олимпиады начинающих инженеров «Пони -2023», которая прошла в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».
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