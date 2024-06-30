Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Военнослужащие срочной службы задали вопросы участникам СВО

Военнослужащие срочной службы задали вопросы участникам СВО

В зоне специальной операции состоялся телемост между бойцами инженерно-саперного полка группировки войск «Центр», выполняющими задачи на Авдеевском направлении, и военными, проходящими службу по призыву в Тюменской области.

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