Художница сделала картины старых мастеров еще лучше, добавив туда кошек

Какими были бы известные картины, если бы их авторы были счастливыми обладателями котов? Художница под ником Barbie LovesDisney уверена: они не остались бы прежними… В доказательство она помещает на знаменитые художественные работы портреты своих котиков — и получается лучше, чем было! .