Mash: пьяный житель Украины на велосипеде случайно заехал к ВС России в Марьинке

Житель подконтрольного Киеву населенного пункта Шахтерское в ДНР из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения во время езды на велосипеде свернул ни в том направлении и попал на позиции ВС РФ в Марьинке.
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