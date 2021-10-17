Сила в правде

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Татьянин
    А не надо было оставлять. "Что упало, то пропало!"Трамп: Россия заб...
  • Влад Владимиров
    Хохлы, увы, всегда, блин, провокаторами слыли... А что с них взять? Они же многие с рождения тупые.(((Daily Express: ещ...
  • Анатолий
    Теперь для Саакашвили не хватает галстука...«Коллекция галсту...

Украинские неадекваты

Украинские неадекваты

Поведение руководства Украины и заявления его по вопросам внутренней и внешней политики вызывают у многих не только удивление, но и подозрение, что оно не совсем нормально воспринимает действительность и просто неадекватно в своих действиях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх