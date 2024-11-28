ВКС России уничтожили 400 боевиков, атаковавших Алеппо и Идлиб

Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России уничтожила не менее 400 боевиков, напавших на провинции Алеппо и Идлиб, сообщил 28 ноября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк на брифинге.