Вопрос об онлайн-торговле алкоголем расколол правительство РФ

Роспотребнадзор не поддерживает торговлю алкоголем онлайн. Об этом заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.
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