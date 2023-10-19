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Вопрос об онлайн-торговле алкоголем расколол правительство РФ

Роспотребнадзор не поддерживает торговлю алкоголем онлайн. Об этом заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз в Госдуме.

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