Рустам Минниханов поздравил Президента ОАЭ с Днем образования государства

Председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента ОАЭ, шейха Мухаммада бен Заида аль-Нахайяна, с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов.
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