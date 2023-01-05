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Канчельскис о национализме на Украине: «Ни разу не сталкивался. С кем-то сейчас не такое общение, как раньше. Что я могу поделать? Не нам это судить»

Андрей Канчельскис рассказал об отношениях с украинцами. – После 24 февраля были трудности? У многих бывших игроков ушли спонсоры, рекламные контракты.

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